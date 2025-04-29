ФНС заблокировала счета компании блогера Тлиашиновой из-за долга в 4 млн рублей

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании, руководителем которой была блогер, эксперт по подсознанию Инна Тлиашинова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из информационных систем для проверки контрагентов.

Блогер является учредителем фирмы "Международная академия мастер разборов", но счета компании заблокированы. Последний раз постановление о блокировке счетов выносилось в сентябре 2024 года за непредставление налоговой декларации. При этом Тлиашинова закрыла свое ИП в июле 2023 года. Ранее она также была учредителем и руководителем нескольких фирм, но все они прекратили свою работу. Исключением стала только "Академия".

С 2023 года в отношении этой фирмы было возбуждено 19 исполнительных производств из-за долга на почти 4 миллиона рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомились журналисты.

Взыскать эти деньги приставы не смогли, так как у фирмы блогера не было имущества. Также не удалось установить местонахождение самой должницы.

Ранее СМИ писали, что одна из клиенток Тлиашиновой едва сумела избежать серьезных последствий от деятельности блогера. По словам девушки, ее под сильным влиянием убедили взять кредит для оплаты подписки на курсы. Тем не менее ей удалось вернуть деньги в банк.

При этом журналисты попытались попасть на одно из мероприятий, организованных блогером. В итоге их избили, сломали камеру, отобрали флешку и выгнали на улицу без обуви. Эти случаем заинтересовались в СКР. Следователи уже возбудили уголовное дело.



До этого СМИ выяснили, что бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала ФНС 54,8 миллиона рублей. Она занимается обучением по различным направлениям сферы красоты и зарабатывает на продажах собственного косметического бренда.

