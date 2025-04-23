Столичный суд продлил меру пресечения блогеру Александре Митрошиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Чертановский районный суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Александре Митрошиной, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Митрошиной Александры Александровны", – говорится в телеграм-канале судов.

Уточняется, что домашний арест обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере продлен еще на 2 месяца.

Митрошина была задержана 7 марта. Следователи уверены, что блогер уклонилась от уплаты 127 миллионов рублей налогов, а затем купила недвижимость, легализовав эти деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф до 1 миллиона рублей и до 7 лет лишения свободы.

Митрошиной в рамках домашнего ареста запрещено разговаривать с фигурантами дела и другими лицами, кроме близких родственников. Также женщине нельзя пользоваться средствами связи и Сетью.

Следствие планирует проверить Митрошину на предмет причастности к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

