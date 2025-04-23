В деле блогера Митрошиной могут появиться дополнительные эпизоды

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Следствие планирует проверить блогера Александру Митрошину на предмет возможной причастности к другим эпизодам противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности", – заявил следователь в ходе своего выступления на заседании в Чертановском суде Москвы, где решается вопрос о продлении Митрошиной домашнего ареста.

Блогера задержали 7 марта. Следователи выяснили, что она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, а затем легализовала эти средства, купив недвижимость в столице.

По делу о легализации средств в особо крупном размере Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Чертановский суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, вступать в контакт с фигурантами дела и иными лицами, кроме близких родственников.