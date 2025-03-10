Адвокат: Митрошина полностью погасила долг перед ФНС на 200 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Александра Митрошина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму более 200 миллионов рублей, заявил ее адвокат Михаил Мушаилов в ходе заседания в Чертановском суде.

"Иных задолженностей перед фискальной службой у нее нет", – цитирует его ТАСС.

Мушаилов подчеркнул, что его клиентка с 2023 по 2025 год заплатила 666 миллионов рублей налогов.

Уголовное дело в отношении Митрошиной об уклонении от уплаты налогов было возбуждено еще в 2023 году. Позже следователи возбудили уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере.

По версии стороны обвинения, с 2020 по 2022 год блогер, имея статус ИП и упрощенную систему налогообложения, получила средства от оказания образовательных услуг для детей и взрослых.

При этом ее доход превышал верхнюю границу. Часть средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Всего Митрошина получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов.

Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, так как та скрылась от следственных органов, при этом прокуратура попросила избрать ей домашний арест.

