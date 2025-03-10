Прокуратура попросила отправить блогера Митрошину под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Прокуратура попросила отправить блогера Александру Митрошину под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на данные Чертановского суда Москвы.

"Разыскное дело было заведено 7 марта – фактически в день ее задержания. Вину она признала, в связи с этим считаю меру пресечения в виде содержания под стражей неоправданно жесткой", – сказал прокурор.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, выразил несогласие с данной позицией, указав, что блогер скрылась от следствия, в связи с чем было заведено разыскное дело. Также Митрошина постоянно проживала в ОАЭ, где имеет обширные связи. На основании этих пунктов СК РФ потребовал отправить ее в СИЗО.

Защита блогера придерживается позиции прокуратуры. Юристы акцентировали внимание, что их подзащитная выражает готовность сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности.

Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае по подозрению в легализации средств в особо крупном размере. СК считает, что она получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Деньги блогер легализовала, купив недвижимость в Москве.

Она использовала упрощенную схему налогообложения и получала доход от оказания услуг по допобразованию для детей и взрослых. Деньги поступали на счета трех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги ее ИП.

8 марта блогера доставили к следователям в Москву, в беседе с которыми она признала вину. В связи с этим ей предъявили обвинение. Теперь Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.