Защита блогера Митрошиной просит отправить ее под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Защита блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, просит отправить ее под домашний арест. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

Юрист аргументирует это тем, что Митрошина полностью признала вину и выражает готовность к сотрудничеству со следствием, а также не представляет общественной опасности.

Девушку задержали на Кубани 7 марта по подозрению в отмывании денег. По данным следователей, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть средств она легализовала, купив недвижимость в Москве.

Как рассказали в прокуратуре, блогер применяла упрощенную схему налогообложения, а доход получала от оказания образовательных услуг детям и взрослым. Поступление средств от предпринимательской деятельности она организовала напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Митрошину объявляли в розыск, поскольку она скрывалась от органов следствия. Блогеру уже предъявлено обвинение, ей грозит до 7 лет лишения свободы.