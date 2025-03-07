Блогер Митрошина по итогам 2021 года задолжала ФНС более 214 млн руб

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Саша Митрошина. Она же Матерь Бложья

Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в отмывании денег, по итогам 2021 года задолжала ФНС свыше 214 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы по ее иску к налоговому органу.

Как указано в материалах дела, была проведена выездная проверка по всем налогам, сборам и страховым взносам за период с 2019 по 2021 год. По результатам ее проведения девушке доначислены налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, НДФЛ, НДС и страховые взносы на общую сумму 127 632 607 рублей, а также начислены штрафы на 86 720 626 рублей.

По информации столичного ГУ МВД, девушка скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.

Митрошину задержали в Краснодарском крае. Против нее возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным СК, блогер с 2020 по 2022 год, имея статус индивидуального предпринимателя и упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом для дохода до 150 миллионов рублей, получила деньги от оказания образовательных услуг для детей и взрослых. При этом ее доход превышал верхнюю границу.

Митрошина не хотела переходить на общую систему налогообложения, чтобы ее лимит не повысился, уточнила прокуратура. Она организовала поступление средств на счета трех ИП, тем самым приобретя 127 миллионов рублей. Затем девушка легализовала часть средств, купив недвижимость в Москве.