Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания

Спустя почти два года дело о неуплате налогов против блогера Елены Блиновский завершено – Савеловский суд приговорил "королеву марафонов" к 5 годам лишения свободы. Подробности дела предпринимательницы – в материале Москвы 24.

Побег

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Блогера Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области. По данным правоохранителей, на арендованном автомобиле Maybach она хотела попасть на территорию Белоруссии, а оттуда – в одну из стран Европы, при этом при себе у блогера были авиабилеты Москва – Ташкент.

Причиной задержания стал гигантский долг перед налоговой: Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей за 2019–2021 годы, из которых более 700 миллионов рублей она сумела легализовать.

Всего Блиновская, по данным ФНС, использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для ухода от налогов.

Источники утверждали, что Блиновская знала, что в отношении нее проводится проверка. Накануне задержания, 26 апреля, блогер выступала на бизнес-форуме AmoCRM, где делилась секретами построения личного бренда. Именно в этот вечер, по данным телеграм-канала "112", блогера предупредили, что ее могут задержать в московском аэропорту. Тогда Блиновская вызвала автомобиль, на котором поехала в сторону Белоруссии, где ее и задержали.

В тот же день "королеве марафонов" предъявили обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (грозило до трех лет лишения свободы. – Прим. ред.) и легализации средств, приобретенных преступным путем (до семи лет. – Прим. ред.).

Блогера поместили под домашний арест в подмосковном особняке. Правоохранители арестовали счета и недвижимость семьи Блиновской, а также транспортные средства, в числе которых люксовые автомобили Lamborghini Urus, Bentley Continental и другие.



Наталия Сальникова адвокат Елены Блиновской Арестованы активы на 64 миллиарда рублей.

Кроме того, во время обысков в гардеробной Блиновской обнаружили целую коллекцию сумок "Биркин", стоимость которых стартует от миллиона рублей за одно изделие.

Елена Блиновская стала одним из первых российских блогеров, подпавших под следствие из-за неуплаты налогов. Позиционирующая себя как наставница, она с 2018 года проводила "Марафоны желаний": курсы по личностному росту, стоимость которых стартовала от 3 до 15 тысяч рублей, а индивидуальный пакет с консультациями самого коуча доходил до 300 тысяч рублей. На блог Блиновской подписаны порядка 5 миллионов человек. Одни называют блогера "феей", а другие — "королевой инфоцыган". В 2022 году Блиновская начала собирать стадионы и проводить тренинг-шоу. Например, "пополнить свое ресурсное состояние" на столичный стадион ВТБ в мае 2022 года пришли 26 тысяч человек.



Марафон обвинений и СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Также, по данным СМИ, Блиновская владеет 58-метровой квартирой в столице за 60 миллионов рублей и участком в Симферополе на 50 гектаров.

В январе 2024 года было установлено еще два эпизода по делу о неуплате налогов и отмывании денег: Блиновскую обвинили в неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, в 2019 году блогер незаконно пользовалась электронными ключами различных компаний, чтобы переводить с их счетов средства по собственному усмотрению. С учетом новых обвинений Блиновской грозило до 16 лет лишения свободы.

Новые эпизоды в деле, а также нарушение условий домашнего ареста стали поводом, чтобы "королеве марафонов" изменили меру пресечения на СИЗО.

Обвинители отметили, что, находясь под домашним арестом, Блиновская в конце декабря 2023 года устроила в своем доме предновогоднюю вечеринку. Адвокат Наталия Сальникова тогда заявила, что обвиняемой не запрещено "встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства". Однако во время мероприятия, как отмечали следователи, блогер "общалась в том числе со свидетелем по делу Викторией Асмоловой".

Блиновская полностью признала свою вину в налоговых недоимках и отмывании денег. Предпринимательница обвинила свою команду в дезинформации, так как думала, что речь идет о меньшей сумме долга.

Гособвинение запросило Блиновской наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей и запрет 5 лет заниматься бизнесом, а также конфисковать имущество, на которое был наложен арест.

Во время последнего заседания перед оглашением приговора блогер попросила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо же перенести его исполнение до момента, пока подрастут ее дети.



заявила Елена Блиновская во время прения сторон Это повлияет не только на мою семью, моих детей. Старший сын заканчивает девятый класс. Моя главная обязанность – дети. Я хочу заниматься их воспитанием.

Однако прокурор возразила против такого варианта, заявив, что дети не помешали блогеру совершать преступления. К тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые могут заняться воспитанием.

Выступить с последним словом в суде блогер отказалась.

3 марта Савеловский суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. Также "королеву марафонов" обязали выплатить 1 миллион рублей штрафа и на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Имущество семьи Блиновской, среди которого земельные участки по всей России, в том числе в Подмосковье и Крыму, средства на счетах, машиноместа и так далее, взыскали в доход государства.

Погашение задолженности

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Федеральная налоговая служба оценивала долг Блиновской в 1,4 миллиарда рублей. Из них задолженность по налогам – 918 миллионов рублей, остальное – пени и штрафы.

В начале октября 2024 года появилась информация, что Блиновская полностью погасила недоимку по НДФЛ. По словам ее адвоката, блогер выплатила в российский бюджет более 320 миллионов рублей из задолженности.

Затем суд признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

Общая сумма задолженности Елены Блиновской, по состоянию на февраль 2025 года, составляет около 1,16 миллиарда рублей. Помимо основного долга в 587 миллионов рублей, ей начислены пени в 350 миллионов рублей и штраф в размере 226 миллионов рублей.

Роль мужа Блиновской в деле

Алексей Блиновский также обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, поскольку Елена Блиновская все дорогостоящее имущество чаще всего оформляла на мужа. В результате он стал собственником 40 земельных участков, 14 домов, квартиры в Москве и большого автопарка.

Судом ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину он полностью отрицал.

В рамках уголовного дела Блиновский был объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Бизнесмена Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении специальной военной операции, куда он отправился добровольцем.

Что касается обвинений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, то дело Алексея Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено на время его службы в зоне СВО.