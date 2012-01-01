Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания

Спустя почти два года дело о неуплате налогов против блогера Елены Блиновский завершено – Савеловский суд приговорил "королеву марафонов" к 5 годам лишения свободы. Подробности дела предпринимательницы – в материале Москвы 24.
Побег
Блогера Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области. По данным правоохранителей, на арендованном автомобиле Maybach она хотела попасть на территорию Белоруссии, а оттуда – в одну из стран Европы, при этом при себе у блогера были авиабилеты Москва – Ташкент.
Причиной задержания стал гигантский долг перед налоговой: Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на общую сумму свыше 918 миллионов рублей за 2019–2021 годы, из которых более 700 миллионов рублей она сумела легализовать.
Всего Блиновская, по данным ФНС, использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей для ухода от налогов.
Источники утверждали, что Блиновская знала, что в отношении нее проводится проверка. Накануне задержания, 26 апреля, блогер выступала на бизнес-форуме AmoCRM, где делилась секретами построения личного бренда. Именно в этот вечер, по данным телеграм-канала "112", блогера предупредили, что ее могут задержать в московском аэропорту. Тогда Блиновская вызвала автомобиль, на котором поехала в сторону Белоруссии, где ее и задержали.
В тот же день "королеве марафонов" предъявили обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (грозило до трех лет лишения свободы. – Прим. ред.) и легализации средств, приобретенных преступным путем (до семи лет. – Прим. ред.).
Блогера поместили под домашний арест в подмосковном особняке. Правоохранители арестовали счета и недвижимость семьи Блиновской, а также транспортные средства, в числе которых люксовые автомобили Lamborghini Urus, Bentley Continental и другие.
Кроме того, во время обысков в гардеробной Блиновской обнаружили целую коллекцию сумок "Биркин", стоимость которых стартует от миллиона рублей за одно изделие.
На блог Блиновской подписаны порядка 5 миллионов человек. Одни называют блогера "феей", а другие — "королевой инфоцыган".
В 2022 году Блиновская начала собирать стадионы и проводить тренинг-шоу. Например, "пополнить свое ресурсное состояние" на столичный стадион ВТБ в мае 2022 года пришли 26 тысяч человек.
Марафон обвинений и СИЗО
В январе 2024 года было установлено еще два эпизода по делу о неуплате налогов и отмывании денег: Блиновскую обвинили в неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, в 2019 году блогер незаконно пользовалась электронными ключами различных компаний, чтобы переводить с их счетов средства по собственному усмотрению. С учетом новых обвинений Блиновской грозило до 16 лет лишения свободы.
Новые эпизоды в деле, а также нарушение условий домашнего ареста стали поводом, чтобы "королеве марафонов" изменили меру пресечения на СИЗО.
Обвинители отметили, что, находясь под домашним арестом, Блиновская в конце декабря 2023 года устроила в своем доме предновогоднюю вечеринку. Адвокат Наталия Сальникова тогда заявила, что обвиняемой не запрещено "встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства". Однако во время мероприятия, как отмечали следователи, блогер "общалась в том числе со свидетелем по делу Викторией Асмоловой".
Блиновская полностью признала свою вину в налоговых недоимках и отмывании денег. Предпринимательница обвинила свою команду в дезинформации, так как думала, что речь идет о меньшей сумме долга.
Гособвинение запросило Блиновской наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей и запрет 5 лет заниматься бизнесом, а также конфисковать имущество, на которое был наложен арест.
Во время последнего заседания перед оглашением приговора блогер попросила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы, либо же перенести его исполнение до момента, пока подрастут ее дети.
Однако прокурор возразила против такого варианта, заявив, что дети не помешали блогеру совершать преступления. К тому же у них есть отец, бабушки и дедушки, которые могут заняться воспитанием.
Выступить с последним словом в суде блогер отказалась.
3 марта Савеловский суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. Также "королеву марафонов" обязали выплатить 1 миллион рублей штрафа и на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Имущество семьи Блиновской, среди которого земельные участки по всей России, в том числе в Подмосковье и Крыму, средства на счетах, машиноместа и так далее, взыскали в доход государства.
Погашение задолженности
Федеральная налоговая служба оценивала долг Блиновской в 1,4 миллиарда рублей. Из них задолженность по налогам – 918 миллионов рублей, остальное – пени и штрафы.
В начале октября 2024 года появилась информация, что Блиновская полностью погасила недоимку по НДФЛ. По словам ее адвоката, блогер выплатила в российский бюджет более 320 миллионов рублей из задолженности.
Затем суд признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Общая сумма задолженности Елены Блиновской, по состоянию на февраль 2025 года, составляет около 1,16 миллиарда рублей. Помимо основного долга в 587 миллионов рублей, ей начислены пени в 350 миллионов рублей и штраф в размере 226 миллионов рублей.
Роль мужа Блиновской в деле
Алексей Блиновский также обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, поскольку Елена Блиновская все дорогостоящее имущество чаще всего оформляла на мужа. В результате он стал собственником 40 земельных участков, 14 домов, квартиры в Москве и большого автопарка.
Судом ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину он полностью отрицал.
В рамках уголовного дела Блиновский был объявлен в розыск из-за неявки к следователю. Бизнесмена Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении специальной военной операции, куда он отправился добровольцем.
Что касается обвинений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, то дело Алексея Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено на время его службы в зоне СВО.