Блиновская полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Блогер Елена Блиновская заявила в суде, что полностью признает сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину, пишет ТАСС.

"Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов. По остальным эпизодам я признаю факты, вменяемые мне в вину, а юридическая оценка останется за судом", – заявила подсудимая.

По ее словам, команда блогера изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки. Теперь она понимает весь объем суммы и надеется выплатить ее с помощью продажи имущества.

Она также указала, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия. Однако подчеркнула, что не была осведомлена о методах дробления бизнеса, применяемых ее помощниками, так как налоговыми вопросами не занималась.

Кроме того, блогер заявила, что не пыталась скрыться от следствия, а хотела выехать из России для выступления.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. Затем Блиновскую признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.