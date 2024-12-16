Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Елена Блиновская обжаловала решение о своем банкротстве. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве. Однако в процессе дела изменила свое решение, объявив о желании погасить долг самостоятельно. Несмотря на это, суд признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества.

Весь размер неисполненных обязательств блогера в решении суда не указывается. При этом известно, что с момента ее банкротства ФНС России и банк ВТБ подали заявления о включении их требований в реестр требований кредиторов должника, размер задолженностей Блиновской составляет около 1,2 миллиарда рублей и 270 миллионов рублей соответственно.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

