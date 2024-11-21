Адвокат Блиновской назвала автора схемы уклонения от налогов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший IT-специалист блогера Елены Блиновской Илья Бражник разработал для нее схему дробления бизнеса. Об этом рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова в суде, передает ТАСС.

Как уточнила адвокат, об этом стало известно благодаря акту проверки налоговой инспекции.

Ранее в ходе допроса свидетелей по делу Блиновской стало известно, что перед своим задержанием блогер предложила уволиться всем своим сотрудникам по собственному желанию.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого блогер использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем блогера признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

