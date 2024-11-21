Свидетель сообщила, что Блиновская перед задержанием предлагала всем сотрудникам уволиться

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться, следует из показаний свидетельницы, работавшей на женщину. Их на заседании в Савеловском суде Москвы огласила прокурор, передает РИА Новости.

Как утверждает свидетельница, которая работала специалистом SMM, это случилось в апреле 2023 года – Блиновская вместе с супругом собрала сотрудников и предложила им написать заявление по собственному желанию.

"Я уволилась", – подчеркнула женщина, добавив, что на собеседовании менеджер интересовался ее личностными качествами.

В работу сотрудницы входил поиск блогеров, которым предлагалось по бартеру пройти марафон за рекламу. В среднем женщина зарабатывала 250 тысяч рублей в месяц.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей

По версии следствия, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года. Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

13 ноября судебная инстанция признала банкротом Блиновскую. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

Между тем следствие по делу Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

