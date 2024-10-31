Экс-куратор "Марафона желаний" Блиновской получала ежемесячно зарплату до 4 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Экс-куратор "Марафона желаний" Елены Блиновской и бывшая подруга блогера Лилия Орленко получала четыре миллиона рублей в месяц в последние полгода работы, сообщает ТАСС.

Орленко дала свидетельские показания в рамках рассмотрения уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег, заседание по делу Блиновской проходит в Савеловском суде Москвы.

Свидетель рассказала, что ее зарплата росла в зависимости от финансового роста компании. По ее словам, изначально она получала 200 тысяч рублей.

Вместе с тем Орленко заявила, что зарплату ей переводили со счетов различных компаний, но ее это не устраивало, о чем она не раз говорила работодателю. Также она сообщила, что ежемесячные расходы основной компании Блиновской составляли от 5 до 18 миллионов рублей. В эту сумму входили гонорары блогерам, хозяйственные расходы, аренда помещений и зарплата сотрудникам.

"Я устала от того наплыва поступивших задач, той агрессии и манипуляций, я просто выгорела", – заявила бывшая подруга блогера, объясняя, почему перестала общаться с семьей Блиновской.

В марте 2024 года следствие обвинило Елену и Алексея Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Суд зарегистрировал дело Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей. После погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который сейчас составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей.

Тем временем следствие по делу Алексея Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блиновский служит в зоне спецоперации.