02 октября, 14:33Шоу-бизнес
Мосгорсуд снял арест с банковского счета отца блогера Блиновской
Фото: ТАСС/Юлия Морозова
Мосгорсуд снял наложенный ранее арест с банковского счета отца блогера Елены Блиновской. Это следует из решения апелляционной инстанции, передает ТАСС.
При этом Мосгорсуд оставил без изменений решение Савеловского суда Москвы о продлении срока ареста и срока обеспечительных мер на имущество семьи Блиновской до 2 февраля 2025 года.
Ранее суд разрешил Блиновской продать квартиру за 70 миллионов рублей для погашения долга, а спустя время выдал еще одно разрешение на продажу другой квартиры. Средства от сделки автоматически поступят налоговой.
По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея и других людей снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложной информацией. При этом она заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Таким образом, блогер уклонилась от уплаты налогов.
Свою вину Блиновская признала. Теперь она пробудет под стражей до 2 февраля следующего года.
"Безопасный город": блогер Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов