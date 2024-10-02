Мосгорсуд снял арест с банковского счета отца блогера Блиновской

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Мосгорсуд снял наложенный ранее арест с банковского счета отца блогера Елены Блиновской. Это следует из решения апелляционной инстанции, передает ТАСС.

При этом Мосгорсуд оставил без изменений решение Савеловского суда Москвы о продлении срока ареста и срока обеспечительных мер на имущество семьи Блиновской до 2 февраля 2025 года.

Ранее суд разрешил Блиновской продать квартиру за 70 миллионов рублей для погашения долга, а спустя время выдал еще одно разрешение на продажу другой квартиры. Средства от сделки автоматически поступят налоговой.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея и других людей снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложной информацией. При этом она заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Таким образом, блогер уклонилась от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Теперь она пробудет под стражей до 2 февраля следующего года.

