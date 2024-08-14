Суд на 6 месяцев продлил срок содержания под стражей блогеру Блиновской

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на 6 месяцев, до 2 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что суд принял решение также продлить сроки наложенного на имущество блогера ареста.

"В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано", – отметили в прокуратуре.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, тем самым уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

В отношении Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, так как ранее он был объявлен в федеральный розыск.



12 августа сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. В итоге долг блогера составил более 1 миллиарда 221 миллиона рублей.