Сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сумма долга блогера Елены Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. Это следует из ее регистрационных документов, сообщает газета "Известия".

Согласно данным, сейчас долг блогера составляет более 1 миллиарда 221 миллиона рублей.

Савеловский суд Москвы 6 августа зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ИП превысил 150 миллионов рублей. Это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, в результате уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

Помимо этого, супруги легализовали более 716 миллионов рублей путем совершения ряда финансовых операций. В отношении Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.