Блиновская погасила часть долга перед ФНС в размере 230 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер Елена Блиновская внесла в общей сложности 230 286 500 рублей в качестве погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил РИА Новости юрист Иван Морозов.

Таким образом, задолженность Блиновской перед ФНС на данный момент уменьшилась до 677 665 000 рублей по уголовному делу о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного незаконным способом, на сумму в размере более 700 миллионов рублей.

Морозов подчеркнул, что в эту сумму не входят пени и штрафы. Вместе с ними, как уточняют СМИ, размер долга может превышать 1 миллиард рублей.

Блиновская и ее супруг Алексей проходят по делу о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце июня мужа Блиновской объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. При этом данное дело вынесли в отдельное производство в связи с тем, что он находится в зоне СВО, где выполняет боевые задачи.

