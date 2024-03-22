Блиновских обвинили в уклонении от уплаты налогов на 906 млн рублей

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Следствие обвинило блогера Елену Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного СК РФ.

"Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома генеральных директоров указанных юридических лиц осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях совершения легализации денежных средств", – добавили в СК.

Следователи уже предъявили им расширенное обвинение в окончательной редакции. Однако Блиновская после этого решила изменить свою позицию и теперь признает вину лишь в части уклонения от уплаты налогов. Само дело, по данным адвоката блогера Натальи Сальниковой, состоит из примерно 30 томов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области на границе с Белоруссией. По данным СМИ, она планировала скрыться за границей.

Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств. Затем она раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. В январе суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля.

СК РФ завершил следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа – СМИ