25 июля, 12:40Шоу-бизнес
Дело мужа Блиновской выделено в отдельное производство
Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
Дело, которое было возбуждено против мужа блогера Елены Блиновской Алексея, выделили в отдельное производство из-за того, что ранее он был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В июне Блиновского объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновские проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.
25 июля Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве завершило расследование уголовного дела против Блиновской.
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