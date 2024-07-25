Дело мужа Блиновской выделено в отдельное производство

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Дело, которое было возбуждено против мужа блогера Елены Блиновской Алексея, выделили в отдельное производство из-за того, что ранее он был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В июне Блиновского объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. Сейчас он находится в зоне СВО.

Блиновские проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

25 июля Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве завершило расследование уголовного дела против Блиновской.

