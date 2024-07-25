Расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской завершено

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщатся в телеграм-канале ведомства.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. Затем они совершили легализацию части из указанной суммы в размере 716 миллионов рублей.

Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их генеральных директоров платила по счетам данных организаций в целях легализации денег.

Следователи провели комплекс следственных действий, допросили свыше 200 свидетелей, провели более 20 обысков, где изъяли значительный объем документации, получили заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передали для направления в суд.

В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.

Накануне Мосгорсуд принял решение о продлении срока ареста Блиновской до 19 августа. Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение.

Вместе с тем адвокат Блиновской Наталия Сальникова подчеркнула, что она может избежать уголовного преследования, если успеет полностью погасить свой долг до суда.

Блиновская внесла в общей сложности уже 230 286 500 рублей в качестве погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму задолженности до 677 665 000 рублей. Юрист Иван Морозов подчеркнул, что в эту сумму не входят пени и штрафы. Вместе с ними размер долга может превышать миллиард рублей.

В июне супруга Блиновской объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. Он находится в зоне СВО.