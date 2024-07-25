25 июля, 12:18Шоу-бизнес
Расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской завершено
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщатся в телеграм-канале ведомства.
Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. Затем они совершили легализацию части из указанной суммы в размере 716 миллионов рублей.
Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их генеральных директоров платила по счетам данных организаций в целях легализации денег.
Следователи провели комплекс следственных действий, допросили свыше 200 свидетелей, провели более 20 обысков, где изъяли значительный объем документации, получили заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передали для направления в суд.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.
Накануне Мосгорсуд принял решение о продлении срока ареста Блиновской до 19 августа. Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Защита блогера уже заявила о своем намерении обжаловать данное решение.
Вместе с тем адвокат Блиновской Наталия Сальникова подчеркнула, что она может избежать уголовного преследования, если успеет полностью погасить свой долг до суда.
Блиновская внесла в общей сложности уже 230 286 500 рублей в качестве погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму задолженности до 677 665 000 рублей. Юрист Иван Морозов подчеркнул, что в эту сумму не входят пени и штрафы. Вместе с ними размер долга может превышать миллиард рублей.
В июне супруга Блиновской объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. Он находится в зоне СВО.
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