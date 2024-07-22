Блогер Ивлеева погасила долг в размере 11,3 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Блогер Анастасия Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГМУ ФССП РФ.

Федеральная служба также арестовала денежные средства, находящиеся на счетах Ивлеевой. В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга, подчеркнули в пресс-службе.

27 июня ГМУ ФССП РФ возбудило дело против Ивлеевой за неуплату налогов. Приставы были намерены взыскать с блогера налоги и сборы, в том числе пени, на сумму 11 352 785 рублей.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Сумма долга насчитывала 20 937 008,71 рубля.