"Известия": долг блогера Ивлеевой перед ФНС составил почти 21 миллион рублей

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) увеличился в два раза, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные документа.

Теперь сумма долга составляет 20 937 008,71 рубля. По информации издания, блогер не может оплатить задолженность уже третий месяц, игнорируя требования ФНС.

В середине июня в СМИ появилась информация, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов по неуплате налогов. Сумма задолженности на тот момент составляла около 11,3 миллиона рублей. При этом еще в начале мая налоговая направляла блогеру уведомление с требованием заплатить налоги.

На Ивлееву также написали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за нарушения закона о рекламе, по которому ей может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

По словам директора правозащитного сектора "Сорок сороков" Георгия Солдатова, Ивлеева нарушила статью, запрещающую использование бранных слов. Блогер разместила в рекламе своего ресторана два непристойных выражения: suck it, которое переводится как "соси это", и второе – несуществующее слово nudles, которое, по мнению Солдатова, читается как nudes.

