Солдатов: Ивлееву могут привлечь к ответственности за рекламу ее ресторана

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

В отношении блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за нарушения законодательства о рекламе. Об этом заявил директор правозащитного сектора "Сорок сороков" Георгий Солдатов, сообщает телеканал "360".

Он сослался на пункт шестой статьи пятой Федерального закона "О рекламе", согласно которому не допускается использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы. За подобное нарушение Ивлеевой может грозить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей, указал Солдатов.

По его словам, в рекламе ресторана блогера использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое – suck it, которое переводится как "соси это", и второе – несуществующее слово nudles, которое, по мнению Солдатова, читается русскоязычными людьми как nudes. Директор "Сорок сороков" уточнил, что второе слово недопустимо для общественного пространства.

В связи с этим движение призвало привлечь Ивлееву к административной ответственности, обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, и принять меры к изменению названия. Солдатов считает, что блогер сделала такую рекламу для привлечения внимания, провокации и извлечения выгоды, чем, по его мнению, еще больше подпортила доверие к себе.

Ранее Тверской суд столицы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России. Она выложила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) пост, содержание которого выражало негативное отношение к спецоперации на Украине. Как рассказал адвокат блогера Калой Ахильгов, Ивлеева не признала свою вину.