Блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_agentgirl_

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как передает РИА Новости из зала суда, блогер опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО.

Сама Ивлеева на слушание не приехала, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов, который требовал прекратить производство по делу об административном правонарушении из-за истечения сроков давности. Как он утверждал, протокол был составлен в январе 2024 года за пост блогера в соцсети двухлетней давности.

Кроме того, Ахильгов просил вызвать и допросить сотрудника полиции, который составил протокол, так как в деле отсутствует материал проверки. Также он подчеркнул, что у эксперта, формировавшего заключение, не было соответствующих полномочий на это. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Сама Ивлеева, по словам Ахильгова, не признала вину в дискредитации ВС РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная налоговая служба РФ проверит Ивлееву на предмет неуплаты налогов. Ведомство, по данным журналистов, связывается с компаниями, с которыми сотрудничала блогер в рамках рекламных интеграций.

