25 апреля, 12:10Шоу-бизнес
Блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_agentgirl_
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Как передает РИА Новости из зала суда, блогер опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО.
Сама Ивлеева на слушание не приехала, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов, который требовал прекратить производство по делу об административном правонарушении из-за истечения сроков давности. Как он утверждал, протокол был составлен в январе 2024 года за пост блогера в соцсети двухлетней давности.
Кроме того, Ахильгов просил вызвать и допросить сотрудника полиции, который составил протокол, так как в деле отсутствует материал проверки. Также он подчеркнул, что у эксперта, формировавшего заключение, не было соответствующих полномочий на это. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Сама Ивлеева, по словам Ахильгова, не признала вину в дискредитации ВС РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная налоговая служба РФ проверит Ивлееву на предмет неуплаты налогов. Ведомство, по данным журналистов, связывается с компаниями, с которыми сотрудничала блогер в рамках рекламных интеграций.
На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол о дискредитации ВС РФ