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16 апреля, 15:03

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Суд зарегистрировал протокол о дискредитации ВС РФ на блогера Ивлееву

На блогера Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ) на блогера Анастасию Ивлееву, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Протокол был составлен ОМВД РФ по Тверскому району Москвы. Дата его рассмотрения пока не назначена, добавили в издании. Также суд не уточнил подробности административного правонарушения.

По статье о дискредитации ВС РФ блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что МВД РФ нашло признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, признанного в РФ иноагентом. Ранее мужчина открыто поддерживал Украину, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов.

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