Минюст РФ включил в реестр иноагентов солиста группы "Порнофильмы" Котлярова

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова и еще пятерых человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Котляров открыто поддерживал Украину, а также участвовал в создании сообщений и материалов других иноагентов. Помимо этого, исполнитель негативно высказывался о гражданах России и поддерживал лиц, осуществляющих террористическую деятельность на территории РФ, распространял ложные сведения о принимаемых органами публичной власти страны решениях и проводимой ими политике, добавили в Минюсте.

Также в список вошли журналист, литературовед Андрей Мальгин, историк и социолог Николай Митрохин. Они якобы осуществляли деятельность, направленную на формирование негативного образа России и российских военнослужащих, открыто поддерживали Вооруженные силы Украины, и распространяли недостоверную информацию.

Политический деятель Наталья Пелевина и режиссер Мумин Шакиров в том числе негативно высказывались о россиянах, добавили в министерстве. Пелевина же имеет иностранное гражданство, а режиссер является сотрудником СМИ, включенным в реестр иноагентов.

Депутат из города Ефремова Тульской области Ольга Подольская, которая в том числе была включена в список, распространяла ложные сведения о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и выступала против специальной военной операции на Украине, указано в публикации.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов главреда "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) и комика Руслана Белого (признан в РФ иноагентом).

В ведомстве отмечали, что Муратов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для формирования негативного отношения к российской политике. Белый же выступал против спецоперации на Украине и формировал негативный образ Вооруженных сил РФ.



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