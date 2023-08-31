Минюст исключил из реестра иноагентов 52 лица из-за прекращения иностранной поддержки

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Из реестра иноагентов с 2015 по 2023 год убрали 52 физических и юридических лица из-за прекращения иностранного финансирования, а также других признаков иностранного влияния. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.

По информации министерства, внесенное в список лицо может обратиться в ведомство с просьбой убрать его из реестра, если за ним больше не зафиксировано признаков иноагента. Например, так поступило АО "РС-Балт" (учредитель информагентства "Росбалт"), поскольку на протяжении всего года не получало поддержки от иностранных источников по результатам проверки.

Также в ведомстве напомнили, что иностранная поддержка может выражаться не только в финансовом эквиваленте.

"Существуют и другие способы поддержки иностранными интересантами своих "агентов влияния" – предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутка в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое", – рассказали в Минюсте.

Как сообщили в министерстве, сейчас их полномочия по профилактике нарушений, связанных с деятельностью иноагентов, расширены.

"Теперь ведомство вправе выносить предупреждения лицам, причастным к нарушению иностранным агентом закона. Таким образом, акцент в указанной сфере переносится прежде всего на принятие мер предупредительного характера", – добавили в ведомстве.

Ранее министерство юстиций РФ добавило в реестр иностранных агентов политолога Кирилла Рогова, журналистов Виталия Дымарского, Михаила Крутихина и Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова, а также активиста Мартина Кочекосова.

Помимо этого, в реестр иноагентов добавили юридическое лицо MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt), реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание "Довод".

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