Минюст РФ внес политолога Кирилла Рогова в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Андрей Епихин (Кирилл Рогов признан в РФ иноагентом)

Минюст Российской Федерации в реестр иностранных агентов добавил политолога Кирилла Рогова и еще пятерых человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке иноагентов оказались журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, блогер Александр Штефанов. По данным в ведомства, эти лица принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой политике, а также о Вооруженных силах РФ.

В министерстве добавили, что также были признаны иностранными агентами журналист Михаил Крутихин и активист Мартин Кочекосов. Помимо этого, в реестр добавили юридическое лицо MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt), реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание "Довод".

Также ведомство исключило из реестра акционерное общество "РС-Балт", которое является учредителем информагентства "Росбалт", из-за прекращения получения от иностранных источников денежных средств.

До этого Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик, оппозиционного активиста Владимира Довданова, экономиста Андрея Илларионова, активистку фонда "Свободная Якутия" Сарылгану Кондакову, правозащитника Сергея Кривенко, политолога Андрея Пионтковского и писательницу Татьяну Сотникова.