Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналиста Линор Горалик

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Линор Горалик признана в РФ иноагентом)

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов писательницу и журналиста Линор Горалик и еще шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с документом в реестр также попали калмыцкий оппозиционный активист Владимир Довданов, экономист Андрей Илларионов, активистка фонда "Свободная Якутия" Сарылгану Кондакова, правозащитник Сергей Кривенко, политолог Андрей Пионтковский и писательница Татьяна Сотникова.

"Горалик выступала против спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Она также занималась пропагандой ЛГБТ-отношений и участвовала в сборе средств в поддержку Украины, отметило ведомство.

Довданов же, по версии министерства, участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял ложные сведения о решениях власти РФ и действиях ВС РФ. В частности, он якобы призывал к действиям, результаты которых могли нарушить территориальную целостность страны.

Минюст РФ подчеркнул, что Илларионов распространял материалы иностранных агентов, недостоверную информацию и был задействован в качестве опрашиваемого на площадках иностранной прессы.

Причиной включения в реестр Кондаковой стали ее выступления против СВО на Украине, распространение ложных сведений о власти РФ и выступления с призывами к действиям, нарушающим территориальную целостность государства. В материале говорится, что Кривенко является противником спецоперации, участником создания материалов иностранных агентов и прессы.

"Пионтковский выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов", – добавило ведомство.

Как указало министерство, Сотникова в том числе была против спецоперации, занималась распространением недостоверных сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Козырева (признан в РФ иноагентом). По данным министерства, Козырев выступал против проведения спецоперации на Украине и запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах