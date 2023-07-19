Минюст включил The Altai Project в перечень нежелательных в РФ организаций

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Министерство юстиции РФ внесло американскую неправительственную организацию The Altai Project ("Алтай проект") в перечень тех, чья деятельность признана на территории страны нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация The Altai Project ("Алтай проект") (США)", – говорится в сообщении.

Организацию включили в список, основываясь на частях 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

До этого деятельность НПО The Altai Project на территории РФ признала Генпрокуратура. По информации ведомства, правозащитники организации преследуют цель сорвать строительство газопровода "Сила Сибири – 2", собирая ложные исследования о его вреде экологической обстановке.

