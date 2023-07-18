Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной в России

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Российская Генпрокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

По данным ГП, организация продвигала проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося. НПО агитировала за якобы полезные инициативы по созданию на территории Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий для ограничения рыбного промысла для промышленных компаний РФ, уточнили в ведомстве.

"WSC оказывала финансовую поддержку российской некоммерческой организации "Экологическая вахта Сахалина" (включена в РФ в реестр иностранных агентов)", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Минюст РФ признал нежелательной на территории государства деятельность латвийской НПО "Новая газета – Европа" (Novaja Gazeta – Europe).

До этого аналогичное решение Генпрокуратура РФ приняла в отношении норвежского фонда "Дом по правам человека" (Human Rights House Foundation).