Минюст включил Бориса Гребенщикова в реестр иноагенов

Фото: ТАСС/Lapin Oleksandr (Борис Гребенщиков признан в России иноагентом)

Минюстр РФ включил в реестр иноагентов основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.

Также там указано, что музыкант получал деньги из зарубежных источников и что в настоящее время он проживает за границей.

Вместе с Гребенщиковым в перечень иноагентов попали Филипп Гольдшмидт, журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпинченко, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и зампред столичного отделения партии "Яблоко" Андрей Морев, а также "Англо-американская школа Москвы", издания Sota.vision и "Бумага".

Накануне Минюст включил международную правозащитную группу "Агора" (признана в РФ НКО-иноагентом) в перечень нежелательных на территории РФ организаций. По мнению Генпрокуратуры, "Агора" несет угрозу основам конституционного строя России, в частности, оказывает поддержку оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах