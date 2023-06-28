ГП признала "Новую газету – Европа" нежелательной организацией в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала "Новую газету – Европа" (Novaja Gazeta – Europe) нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta – Europe, Латвия", – заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что "Новая газета – Европа" была создана журналистами "Новой газеты" весной 2022 года.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации "Всемирный фонд природы" (WWF), которая признана в РФ иноагентом.

В надзорном ведомстве заявили, что фактически природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.