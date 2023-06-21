Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность WWF

Фото: ТАСС/Максим Григорьев (WWF признана на территории РФ иноагентом)

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации "Всемирный фонд природы" (WWF), которая признана в РФ иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.

В частности, под предлогом сохранения окружающей среды WWF якобы пытается воспрепятствовать реализации политического курса РФ по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, а также разработке и легитимизации ограничений, которые могут послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

В Генпрокуратуре добавили, что инициативы организации направлены на крупные предприятия, занятые в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.

"WWF сформировала сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что WWF оказывала материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов.

В прошлом году Российское экологическое общество (РЭО) направило в Минюст РФ письмо с требованием проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и экологическую организацию Greenpeace на предмет иностранного финансирования.

Глава РЭО Рашид Исмаилов пояснил, что в документе идет речь о недружественных действиях указанных организаций, а именно о формировании негативного представления об экологической политике российских властей. Он привел в пример случай, когда Greenpeace показала фейковый снимок воды у берегов Камчатки, чтобы затем предъявить ложные обвинения руководству РФ.