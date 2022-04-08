ГП признала нежелательным в РФ британский Королевский институт международных отношений

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Генпрокуратура РФ признала деятельность Королевского института международных отношений Великобритании нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House, Королевский институт международных отношений, Великобритания)", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, деятельность института представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации и ее безопасности.

Ранее Минюст России внес в реестр нежелательных в РФ две новые организации. В базу были включены американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, выступающий учредителем СМИ-иноагента "Важные истории".

Организации стали 52-й и 53-й в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

