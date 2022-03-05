Ассоциация развития журналистики и фонд IStories fonds признаны нежелательными в РФ

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Минюст России внес в реестр нежелательных в РФ две новые организации. Об этом сообщает ТАСС.

В базу данных были включены американская Ассоциация развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, выступающий учредителем СМИ-иноагента "Важные истории".

Организации стали 52-й и 53-й в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

В начале февраля министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций польскую неправительственную компанию WOT Foundation.