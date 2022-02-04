Минюст РФ включил в список нежелательных организаций польскую WOT Foundation

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Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций польскую неправительственную компанию WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation. По данным ведомства, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

До этого были признаны нежелательными несколько латвийских и украинских религиозных организаций. Речь идет о международном христианском движении "Новое поколение" и евангельской христианской церкви "Новое Поколение".

