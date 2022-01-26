Генпрокуратура РФ признала нежелательной польскую организацию WOT Foundation

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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура передала информацию о данном решении в Минюст для внесения организации в список запрещенных в России иностранных и международных неправительственных организаций.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность нескольких латвийских и украинских религиозных организаций. Речь идет о международном христианском движении "Новое поколение" и евангельской христианской церкви "Новое Поколение".

