ГП признала нежелательной Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) (Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами)", – говорится в сообщении.

Поводом для принятия решения послужила угроза со стороны ENEMO основам конституционного строя и безопасности России. К настоящему времени информация направлена в Минюст РФ для занесения НПО в соответствующий перечень.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность нескольких латвийских и украинских религиозных организаций. Речь идет о международном христианском движении "Новое поколение" и евангельской христианской церкви "Новое Поколение".

