В Госдуме предложили признать нежелательными в России более 20 иностранных НПО

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит признать более 20 иностранных неправительственных организаций нежелательными в РФ. Об этом со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева сообщает ТАСС.

Уточняется, что парламентарии подготовили соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру.

"Они призывали соцсети игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента", – пояснил Пискарев.

Он отметил, что речь идет о Facebook, Twitter и Google. Ранее Пискарев уже заявлял, что перечисленные компании игнорируют постановления российских судов и не реагируют на предъявляемые им претензии.

Ранее думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила TikTok автоматически удалять неприемлемый в РФ контент. Отмечается, что механизм автоматического удаления противозаконного контента уже действует в Соединенных Штатах и Канаде.