В Госдуме предложили TikTok автоматически удалять неприемлемый в РФ контент

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила TikTok автоматически удалять неприемлемый в РФ контент. Отмечается, что механизм автоматического удаления противозаконного контента уже действует в США и Канаде.
"Мы с интересом обратили внимание на инициативу TikTok применять с июля этого года технологию автоматического удаления незаконного контента. Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики", – написал в телеграм-канале глава комиссии Василий Пискарев.
Он напомнил об апрельском телемосте комиссии с руководством видеоплатформы, где обсуждалась проблема долгого удаления нелегального в России контента. Это объясняется тем, что модераторы находятся за пределами страны, зачастую недостаточно владеют русским языком и не знакомы с российским законодательством.
"На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идеи терроризма и экстремизма", – отметил Пискарев.
Ранее Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России. В перечень вошли 20 компаний, среди которых и TikTok.
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