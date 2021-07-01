Путин подписал закон об открытии в РФ филиалов крупных зарубежных IT-компаний

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Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие закона распространяется на компании, чьи ресурсы посещают более 500 тысяч российских пользователей в сутки, среди них в том числе провайдеры хостинга и операторы рекламных сетей. С 1 января 2022 года они должны будут открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских ведомств с ними.

Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.

В случае невыполнения требований закона предусмотрены меры понуждения, в числе которых исключение сайта из выдачи поисковиков, его маркировка с пометкой о несоблюдении законодательства РФ. Также ресурсу могут запретить рекламироваться или размещать у себя рекламу, направленную на российскую аудиторию. В числе крайних мер – его частичная или полная блокировка.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поделился предварительным списком интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа. В него вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.