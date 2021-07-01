Путин подписал закон об открытии в РФ филиалов крупных зарубежных IT-компаний

11:01
Фото: depositphotos/MichaelVi
Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные компании, чья деятельность связана с интернетом, открывать свои представительства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие закона распространяется на компании, чьи ресурсы посещают более 500 тысяч российских пользователей в сутки, среди них в том числе провайдеры хостинга и операторы рекламных сетей. С 1 января 2022 года они должны будут открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских ведомств с ними.
Кроме того, зарубежные IT-гиганты также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений россиян и организаций.
В случае невыполнения требований закона предусмотрены меры понуждения, в числе которых исключение сайта из выдачи поисковиков, его маркировка с пометкой о несоблюдении законодательства РФ. Также ресурсу могут запретить рекламироваться или размещать у себя рекламу, направленную на российскую аудиторию. В числе крайних мер – его частичная или полная блокировка.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поделился предварительным списком интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа. В него вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.
Роскомнадзор может заблокировать Twitter на территории России через месяц
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: