В ЕС начали антимонопольное расследование против Google

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против американского IT-гиганта Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам", – говорится в заявлении.

Ранее по той же причине антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро.

Это уже не первые санкции Еврокомиссии по отношению к Google. В 2019 году компания получила штраф в размере 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В 2018 ее оштрафовали на 4,34 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства, а также незаконные ограничения для производителей Android-устройств и мобильных операторов. А в 2017 году – на 2,42 миллиарда евро за использование доминирующего положения на рынке: поисковик всегда отдавал предпочтение собственным сервисам.

В конце апреля 2021 года в похожей ситуации оказалась компания Apple. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ее на 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.

Специалисты уточнили, что это привело к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам компании и ухудшению условий распространения продуктов конкурентов.

