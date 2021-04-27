ФАС оштрафовала компанию Apple на 12 млн долларов

15:30
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Apple на 12 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что 26 апреля ФАС наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля. Санкция была применена за нарушение антимонопольного законодательства.
В августе прошлого года антимонопольная служба завершила рассмотрение дела в отношении Apple, которое было возбуждено по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Выяснилось, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, что привело к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля".
"ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям", – уточнили в службе.
Согласно предписанию, компания Apple обязана не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков.
В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.
Ранее стало известно, что ФАС РФ возбудила дело в отношении компании Google LLC. В ведомстве отметили, что подобные меры приняты в связи со злоупотреблением компании доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, которое привело к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов многих пользователей.
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