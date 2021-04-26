Путин поручил ФАС проверить обоснованность цен на жилье в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил ФАС до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе – провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации)", – говорится в сообщении.

Ранее на совещании, посвященном итогам реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, Путин обращал внимание на существенный рост цен на недвижимость в российских регионах.

Президент отметил, что в среднем цены на жилую недвижимость в России выросли на 12%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 30%.