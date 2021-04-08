Путин поручил ФАС изучить ситуацию с ростом цен на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ситуации со значительным повышением стоимости жилья в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не просто рост цены, это существенный рост", – заявил президент России на совещании, посвященном итогам реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Путин отметил, что в среднем цены на жилую недвижимость в России выросли на 12%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 30%. Он согласился, что основным способом решения данной проблемы является создание дополнительного предложения на рынке.

"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", – сказал Путин.

Ранее сообщалось о резком подорожании квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты связали это с дефицитом предложений на рынке и программой льготной ипотеки. По данным аналитического центра ЦИАН, за последние месяц цены на жилье в столице поднялись на 6%, а в Санкт-Петербурге – на 8%.