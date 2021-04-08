Путин поручил ФАС изучить ситуацию с ростом цен на жилье

16:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ситуации со значительным повышением стоимости жилья в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Это не просто рост цены, это существенный рост", – заявил президент России на совещании, посвященном итогам реализации его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.
Путин отметил, что в среднем цены на жилую недвижимость в России выросли на 12%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 30%. Он согласился, что основным способом решения данной проблемы является создание дополнительного предложения на рынке.
"Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит", – сказал Путин.
Ранее сообщалось о резком подорожании квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты связали это с дефицитом предложений на рынке и программой льготной ипотеки. По данным аналитического центра ЦИАН, за последние месяц цены на жилье в столице поднялись на 6%, а в Санкт-Петербурге – на 8%.
Риелторы заявили о рекордном подорожании "однушек" в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: