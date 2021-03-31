Названы города России с наиболее доступным вторичным жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты сервиса "Авито Недвижимость" назвали города России с наиболее доступным жильем на вторичном рынке. Об этом сообщает Lenta.ru.

В материале компании указано, что 84 города страны разделили на несколько групп по числу проживающих. В категории с населением от 100 до 300 тысяч человек лидером оказался город Златоуст в Челябинской области. Там можно купить жилье стоимостью около миллиона рублей.

Вторая группа, собранная из городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона жителей, состоит из Тольятти, Кирова, Саратова, Ульяновска, Брянска и Рязани, где зарабатывать на жилье нужно шесть-семь лет. Для этого потребуется сумма в пределах 2,3 миллиона рублей.

Среди крупнейших городов страны наиболее доступные квартиры предлагают в Челябинске, Волгограде, Омске, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону и Воронеже. Их стоимость достигает порядка 3 миллионов рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичном рынке стоят примерно 12 и 7 миллионов соответственно. При ежемесячном доходе около 50 тысяч рублей копить потребуется почти 20 лет.

Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов ранее назвал главные ошибки при продаже недвижимости. Специалист посоветовал пользоваться банковской ячейкой для хранения средств до завершения сделки, а также отказаться от выплаты цены объекта в рассрочку.

