Эксперт перечислил главные ошибки при продаже недвижимости

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В любых сделках с участием недвижимости нельзя полагаться на добросовестность покупателя, но можно минимизировать риски, которые связаны с дальнейшим расторжением договора. Об этом сообщил гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов.
По его словам, покупатель находится в рискованном положении, а сама процедура для него более энергозатратна, чем для продавца, для которого главное получить деньги.
"Откажитесь от выплаты цены объекта в рассрочку. Все деньги вы должны получить сразу после перехода права собственности на покупателя. Кредитные обязательства самого покупателя при этом вас никак не касаются", – цитирует специалиста News.ru.
Он также отметил важность "живых" денег перед сделкой. Кроме того, он рекомендовал воспользоваться банковской ячейкой, где средства будут храниться до завершения сделки.
Перед сделкой Баранов посоветовал продавцу проверить покупателя на отсутствие у него и его законных супругов признаков банкротства. Сделать это можно путем анализа возбужденных исполнительных производств на человека, поиска судебных дел с его участием и, в частности, поиска возбужденных в Арбитражном суде дел о его банкротстве.
Ранее риелтор предостерегла от ошибок при аренде дешевого жилья. Отмечается, что арендодатель, избегающий документального оформления сделки с квартиросъемщиком, должен вызывать сомнения. Прежде чем снять квартиру, нужно заключить с собственником письменный договор.
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