Риелторы рассказали об опасности покупки слишком дешевого жилья в Москве

16:27
Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Эксперты рассказали, какую опасность в себе может таить покупка дешевого жилья в Москве, и дали советы, как избежать нежелательных последствий. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Руководитель комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы, эксперт в сфере недвижимости Московского городского отделения "Опоры России" Марсель Ахметшин рассказал, что чаще всего мошенники используют для привлечения клиентов рекламные звонки и сообщения.
"Заманить клиентов пытаются и другим способом. В объявлениях указывают стартовую цену аукциона или торгов. Если позвонить по номеру, то предложат купить жилье всего за 150–200 тысяч рублей, правда, в случае выигрыша. Предварительно придется внести 30 тысяч рублей в качестве невозвратного аванса", – рассказал Ахметшин, уточнив, что злоумышленники намеренно умалчивают о росте цены во время торгов.
Также недобросовестные риелторы могут пытаться продать квартиру по поддельным документам, скрыв возможные проблемы, – прописку в ней несовершеннолетних детей, бывших родственников с бессрочным правом пользования или обременения в виде договора ренты.
Помимо этого, специалисты уточнили, что мошенники часто притворяются арендаторами жилья, которые после получения доверенности от собственника стараются как можно быстрее продать квартиры и скрыться, завлекая потенциального покупателя очень низкой ценой.
"Обычно в таких случаях суд по жалобе законного владельца признает сделку ничтожной, а приобретатель чужой собственности оказывается без денег и жилья", – отметила президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области проектирования и строительства "Синергия" Александра Белоус.
Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.
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