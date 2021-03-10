Мошенники придумали новую схему выманивания денег у граждан

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием роли полицейских. Теперь они звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов, которые якобы расследуют утечку данных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, аферист представляется сотрудником полиции, может назвать номер жетона, а затем сообщить, что некий гражданин пытался снять деньги с карточки в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". При этом кражу средств якобы банку удалось предотвратить, однако необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность.

Лжеполицейский пытается выяснить, в каких банках обслуживается жертва, уверяя, что там начнется проверка. Он утверждает, что это необходимо, чтобы выяснить, куда еще отправится злоумышленник.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что легенда "социальных инженеров" со звонками от "полицейских" в последнее время получила широкое распространение, хотя в целом подобные схемы известны давно.

По ее словам, мошенников выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону.

Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.

4 марта стало известно, что Минцифры РФ разработало новые меры борьбы с телефонным мошенничеством за счет подмены номера исходящего соединения. Операторы связи будут противостоять этому за счет системы обмена информацией.

